Uragano Leslie si avvicina alla Penisola iberica

(ANSA) - MIAMI, 13 OTT - Un uragano di categoria 1 si sta avvicinando velocemente alle coste della Penisola iberica, dove è atteso per la giornata di oggi. L'allerta è stata lanciata dal Centro per gli Uragani di Miami, negli Stati Uniti. 'Leslie' sta attraversando l'oceano spostandosi in direzione nordest a 57 chilometri orari, con raffiche a 130 chilometri orari. Si prevede che passi a nord dell'isola di Madeira per poi avvicinarsi alle coste sudoccidentali della penisola, spostandosi poi verso l'interno tra oggi e domenica. L'allerta riguarda in particolare l'isola di Madeira ma si prevede che alcune zone del Portogallo possano subire un evento meteorologico con forza pari a un uragano. Su altre zone della Spagna occidentale soffieranno venti da tempesta tropicale.