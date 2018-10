Una donna è morta investita dal treno intercity 662, Livorno-La Spezia, poco dopo la stazione di Pietrasanta (Lucca). Il medico del 118 al suo arrivo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente, la cui dinamica deve essere ancora ricostruita dagli agenti della polfer, è successo intorno alle 7.00. Per consentire i rilievi dell’autorità giudiziaria la linea Pisa-La Spezia è rimasta bloccata in entrambi i sensi per circa 2 ore e Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo di bus navetta tra Viareggio e Forte dei Marmi. Intorno alle 9 è stato riattivato uno dei binari. Pesanti ritardi per tutti i convogli sia a lunga percorrenza sia per i regionali.