Incidenti stradali:2 giovani morti,altri 2 feriti in Puglia

(ANSA) - BARI, 13 OTT - Due giovani sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba, intorno alle 5.30, sulla strada statale 231, tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari. I quattro viaggiavano a bordo di una Lancia Y il cui conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro il cancello di accesso di un'azienda. Nell'impatto sono deceduti due giovani ventenni, Paolo Putignano e Giuseppe Abatantuono, gli altri due sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 entrambi al Policlinico di Bari. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita. I quattro giovani erano molto amici e, quando potevano, trascorrevano le serate insieme. Anche ieri sera erano usciti insieme e all'alba, probabilmente, stavano rientrando a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Modugno.