Crollo ponte: riapre via 30 Giugno, vitale per Valpolcevera

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Riapre via 30 Giugno. Primo passo verso il ritorno alla normalità nella Valpolcevera che dal giorno del crollo di ponte Morandi (14 agosto, 43 vittime) soffre 'un distacco' dal resto della città. La riapertura avverrà stasera alle 19. Lo annuncia il sindaco-commissario Marco Bucci. "Questa sera alle 19 riapre via 30 giugno a doppio senso di marcia. La Valpolcevera torna ad avere un collegamento diretto con il resto della città. Un altro passo verso il ritorno alla normalità, un altro obiettivo raggiungo grazie alla collaborazione tra enti e istituzioni. #Genova non si ferma!". La riapertura di via 30 Giugno era una delle richieste fatte dai cittadini e dai commercianti della Valpolcevera che lunedì scorso erano scesi in piazza proprio per chiedere interventi che potessero abbattere i disagi in quell'area. Via 30 giugno è la via lungo la sponda destra del torrente Polcevera, decisiva per la logistica della zona e la vita di molte attività commerciali.