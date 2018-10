Incidenti lavoro: un morto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Un anziano è morto ieri in Trentino in una falegnameria a Molina di Fiemme. Si tratta di Rubino March, 82 anni, che lavorava nell'azienda familiare. Lo scoppio di un compressore ha investito l'anziano, scaraventandolo violentemente a terra. Chiamati subito i vigili del fuoco e i soccorsi, l'uomo è stato curato e tenuto in vita per un'ora e portato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le ferite sono risultate però troppo gravi e l'anziano non ce l'ha fatta. (ANSA).