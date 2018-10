Smog: a Firenze stop benzina euro 1 e diesel euro 2 in Ztl

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Firenze decreta lo stop totale in Ztl, cioè nella zona a traffico limitato che riguarda il centro e altre aree limitrofe, ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 dal 1 gennaio 2019, provvedimento che secondo le stime riguarderà circa 2.500 autovetture: lo prevede un'ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell'aria 2016-2019, approvato due anni fa. Firenze "è virtuosa per quanto riguarda il pm10", spiega l'assessore all'ambiente Alessia Bettini, ma "la situazione è ancora critica per quanto riguarda il biossido di azoto, così come rilevato dalle due centraline adibite a segnalare questo inquinante, in viale Gramsci e Ponte alle Mosse. Per questo intendiamo agire soprattutto contro i vecchi diesel, prima causa del biossido di azoto. L'obiettivo, così come previsto in una bozza di accordo regionale, è arrivare a bloccare i diesel euro 3 a partire dal 2020". I permessi già rilasciati rimarranno validi fino a scadenza o revoca, ma potranno essere rinnovati o sostituiti.Sono esonerati dal divieto i bus di linea, i veicoli adibiti ai servizi di igiene urbana, polizia e soccorso, veicoli al servizio di invalidi, o dei servizi sociosanitari; veicoli storici nell'ambito di manifestazioni.(ANSA).