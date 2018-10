Gaza: cooperazione italiana, 2 mln euro per aiuti a profughi

(ANSA) - GERUSALEMME, 13 OTT - Il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni ha siglato a Gerusalemme con il Commissario generale dell'Unrwa (Agenzia Onu per i profughi palestinesi) Pierre Krähenbühl l'Accordo SAGA incentrato sulla fornitura di servizi sanitari di base a favore dei rifugiati di Gaza. Lo ha reso noto l'Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) secondo cui l'iniziativa, del valore di 2 milioni di euro, "provvederà alla fornitura di servizi sanitari di base in favore dei rifugiati di Gaza, in particolare per prestazioni nei centri medici Unrwa e cure primarie basate sulla medicina di famiglia nei campi rifugiati della Striscia". La sigla dell'Accordo - ha aggiunto l'Aics - è avvenuta alla presenza del Console Generale d'Italia a Gerusalemme Fabio Sokolowicz, del Direttore Vicario della stessa Agenzia Leonardo Carmenati e della titolare dell'Aics Cristina Natoli.