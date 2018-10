Germania: Berlino, decine migliaia a marcia contro razzismo

(ANSA) - BERLINO, 13 OTT - Decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi a Berlino contro il razzismo e la discriminazione mentre aumentano in Germania le preoccupazioni per le azioni dell'estrema destra, soprattutto dopo le violenze contro i migranti nella città di Chemnitz poche settimane fa. Diversi gruppi, inclusi le associazioni pro-rifugiati, per i diritti dei gay e organizzazioni musulmane, ha sostenuto la protesta 'Indivisibili' nel cuore della capitale tedesca con lo slogan 'solidarietà anziché esclusione e democrazia per una società aperta e libera'. Gli organizzatori hanno detto che almeno 150.000 persone hanno preso parte alla manifestazione, tra cui il ministro degli Esteri, Heiko Mass, mentre la polizia afferma che al momento non ci sono stime immediate. E' un "grande segnale", "la dimostrazione che la maggior parte delle persone nel nostro Paese è a sostegno della tolleranza e dell'apertura", ha detto Mass.