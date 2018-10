Rep.Ceca: destra vince elezioni per rinnovo parziale Senato

(ANSA) - PRAGA, 13 OTT - Il principale partito della destra all'opposizione nella Repubblica Ceca, i Civici democratici (Ods), ha vinto le elezioni per il rinnovo di un terzo del Senato (27 su 81). I Civici democratici, che avevano 11 candidati in lizza, hanno ottenuto dieci seggi nella Camera Alta del Parlamento e dispongono di 16 senatori in tutto. Il movimento Ano del premier Andrej Babis ed il suo partner di governo, i Democratici sociali (Cssd), hanno ottenuto solo un seggio ciascuno e in Senato occuperanno insieme 20 seggi degli 81. Per la prima volta dal 1996 in Senato non saranno rappresentati i comunisti (Kscm). L'affluenza alle urne nel secondo turno tenutosi ieri e oggi è stata del 16,5%.