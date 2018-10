Nyt, Kushner ha pagato poco o nulla come tasse nel 2009-2016

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - Negli ultimi dieci anni Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump, ha speso decine di miliardi acquistando immobili, i suoi investimenti azionari sono aumentati e il suo patrimonio netto e' quintuplicato sino a 324 milioni di dollari circa. Ma documenti confidenziali, secondo il New York Times che li ha esaminati, indicano che probabilmente ha pagato poco o nulla come tasse federali dal 2009 al 2016. Il suo 'tax bill' e' il risultato di una comune manovra per minimizzare le tasse e che, anno dopo anno, genera milioni di dollari in perdite che sono solo sulla carta ma che consentono sgravi fiscali. Nulla nei documenti, sottolinea il Nyt, suggerisce che Kushner o la sua societa' abbiano violato la legge. Un portavoce del genero-consigliere ha dichiarato che Kushner "ha pagato tutte le tasse dovute".