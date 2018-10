Cade in gara amatoriale di motocross nel Piacentino, ricoverato al Maggiore è grave

Grave incidente oggi pomeriggio a Bettola, in provincia di Piacenza, durante una gara amatoriale di motocross. Un uomo di 40 anni è caduto sulla locale pista da cross dove stava gareggiando, sbattendo a terra violentemente dopo aver perso il controllo della moto. Si è procurato lesioni gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti.