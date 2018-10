Uragano Leslie degradato a tempesta investe il Portogallo

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Dopo essersi allontanato dalle Canarie, l'uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 chilometri orari. La prima città ad essere colpita è stata Figueira da Foz, a circa 200 chilometri a nord di Lisbona e si prevede, secondo il Centro nazionale degli uragani degli Stati Uniti e le agenzie meteo spagnola e portoghese, che si sposti durante la giornata di oggi verso il nordest della penisola iberica. Previsti in Spagna venti fino a 100 chilometri orari e piogge intense, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore. Diramati allerta rossi e arancione in 39 province, oltre che a Ceuta e Melilla. La tempesta, la peggiore che colpisce il Portogallo dal 1842, ha costretto le autorità a cancellare 29 voli in partenza e arrivo dagli aeroporti di Lisbona e Madeira, e altri 12 in quello di Oporto, riferisce la Agenzia Efe.