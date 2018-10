Turchia: tir con migranti si ribalta, 19 morti, anche bimbi

(ANSA) - ISTANBUL, 14 OTT - Almeno 19 persone, tra cui diversi bambini, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. Undici le persone rimaste ferite. In base a quanto si apprende, i migranti erano stipati dentro un camion partito da Aydin e diretto a Smirne quando si è ribaltato per cause ancora da accertare finendo in un fiume. Diverse ambulanze sono già state inviate sul luogo dell'incidente. Ignote le nazionalità dei migranti. Un video postato sui social mostra il camion capovolto sulla riva d'acqua, completamente distrutto, con diversi oggetti personale sparsi nell'area circostante.