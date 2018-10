Lussemburgo al voto, seggi si chiudono alle 14

(ANSA) - BRUXELLES, 14 OTT - Lussemburgo oggi al voto, per le elezioni legislative. Ad essere chiamati alle urne sono 256mila elettori, poco meno del 43% della popolazione del Granducato, dove quasi la metà degli abitanti (il 48%) è straniera e quindi senza diritto di voto alle legislative, che dovranno eleggere 60 parlamentari. Le urne si chiudono alle 14, ed i risultati sono previsti in serata, tra le 18 e le 20. Tra le possibili novità, il ritorno-rivincita al potere dei cristianodemocratici dell'ex premier e ora presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, e consensi crescenti anche se non determinanti per l'Adr, un partito che esiste da tempo ma che sta sfruttando ora la corrente populista-identitaria che soffia in Europa e che potrebbe veder salire il numero di seggi. L'esito è comunque del tutto aperto, dove ognuno corre per sé, al punto che nemmeno i partiti dell'attuale coalizione di governo blu-rosso-verde guidata dal liberale Xavier Bettel si sono spesi per riprodurre l'alleanza in caso di vittoria.