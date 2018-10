Brexit: riunione straordinaria 27 ambasciatori europei

(ANSA) - BRUXELLES, 14 OTT - I 27 ambasciatori europei sono stati convocati per una riunione straordinaria sulla Brexit, stasera alle 18.30, secondo quanto riferiscono alcune fonti diplomatiche europee all'Ansa. Attualmente è in corso un incontro tra il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab arrivato nel pomeriggio, a sorpresa, a Bruxelles, e il capo negoziatore della Ue Michel Barnier.