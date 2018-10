(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Donald Trump corregge il tiro sul cambiamento climatico affermando in una intervista alla Cbs che non pensa sia una 'bufala', come aveva sostenuto per la prima volta nel 2012, ma che non sa "se la causa è umana". E aggiungendo che il clima "potrebbe cambiare tornando indietro". In ogni caso, ha sottolineato il tycoon, che è uscito dall' accordo di Parigi sul clima, non intende perdere migliaia di miliardi di dollari e milioni di posti di lavoro.