Germania: media, presa di ostaggi in stazione Colonia

Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordien. Alcuni media come Dpa e Ntv parlano di qualcuno che avrebbe preso degli ostaggi. Ma la situazione non è ancora chiara.

Media, uno o piu' ostaggi in farmacia Colonia

Ci sarebbero uno o più ostaggi in una farmacia della stazione centrale di Colonia: è quello che scrivono media tedeschi fra cui la Dpa. Secondo l’agenzia non è chiaro infatti al momento se l’allarme sia scattato per una o più persone, prese in ostaggio. Un commando speciale sta intervenendo sul posto.

Stazione Colonia evacuata e transennata, stop circolazione treni

«La polizia è in contatto con l'aggressore», che starebbe tenendo in ostaggio una donna in una farmacia della stazione centrale di Colonia. E’ quello che ha detto un responsabile della polizia alla emittente tedesca NTV. La polizia ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, secondo la stessa tv.

Polizia libera donna ostaggio e arresta uomo

E’ stata liberata la donna che veniva tenuta in ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia. Lo ha affermato un portavoce della polizia all’ANSA. La polizia è intervenuta liberando la donna, e arrestando il sequestratore. Non è noto se la donna sia ferita. La polizia non diffonde per ora dettagli sulle generalità dell’uomo.