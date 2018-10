(ANSA) - BERLINO, 15 OTT - Il governo della Grosse Koalition deve recuperare la fiducia persa. Lo ha detto Angela Merkel, commentando i risultati delle urne bavaresi, intervenendo alla giornata dell'associazione del commercio estero BGA. "I risultati economici migliori e la disoccupazione ai minimi livelli alla gente non bastano, se non c'è la fiducia negli attori politici", ha affermato. "Da ieri traggo questo insegnamento: come cancelliera devo fare in modo che la Grosse Koalition recuperi la fiducia e che i suoi risultati siano visibili", ha aggiunto.