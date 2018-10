(ANSA) - ISTANBUL, 15 OTT - Una squadra di addetti alle pulizie è entrata nel consolato saudita a Istanbul, a poche ore dalla prevista ispezione congiunta nell'edificio degli investigatori turchi e sauditi nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Jamal Kahshoggi. Con stracci e sacchetti della spazzatura in mano, gli addetti hanno attirato l'attenzione dei giornalisti in attesa all'esterno della sede diplomatica. Non è chiaro se si tratti di un'attività di routine. L'ispezione giunge a 13 giorni dalla scomparsa del reporter dissidente e quasi una settimana dopo l'annuncio del via libera da parte di Riad. (ANSA).