Retata per sospetta frode diesel: richiamati 100.000 veicoli Opel

La motorizzazione civile ha disposto che la casa automobilistica Opel ritiri 100.000 auto diesel. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti oggi a Berlino. Stamattina erano stati perquisiti dalla polizia i locali commerciali della casa automobilistica Opel, come riferisce l’ufficio di polizia dell’Assia, nell’ambito dell’indagine sulla sospetta frode sulle auto diesel. Stamattina 33 funzionari di polizia hanno perquisito i locali di Opel a Russelheim e a Kaiserslautern. Sarebbero 95.000 le auto coinvolte nella manipolazione dolosa del software che regola l’emissione dei gas di scarico in tutta Europa nei modelli euro 6: Zafira, Cascada e Insignia. Già in luglio era stato aperto un procedimento contro i tre modelli Opel. «Indaghiamo per il reato di frode nell’immissione sul mercato di auto diesel con software che manipola i valori sull'emissione dei gas di scarico» ha confermato oggi il procuratore, Nadja Niesen, a Handelsblatt.