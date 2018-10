(ANSA) - LONDRA, 15 OTT - La premier britannica Theresa May assicura che "progressi" importanti sono stati fatti sulla strada di un accordo con l'Ue sulla Brexit, ribadendo tuttavia che restano "pochi, ma seri" nodi da risolvere. "Questo è tempo di mantenere la mente fredda", sottolinea May in una dichiarazione alla Camera dei Comuni sullo stato dei negoziati.