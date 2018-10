(ANSA) - LONDRA, 15 OTT - Il Regno Unito non accetterà un accordo sull'Irlanda del Nord nell'ambito dei negoziati sulla Brexit che "minacci l'integrità" territoriale britannica e i legami fra Belfast e Londra. Lo ha ribadito la premier Theresa May alla Camera dei Comuni, aggiungendo che il meccanismo di backstop preteso dall'Ue per mantenere il confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord può essere solo a termine. May ha al contempo ripetuto che "un accordo è raggiungibile" e che "nessuno vuole un no deal".