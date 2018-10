(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Flat tax, reddito di cittadinanza e abolizione della riforma Fornero "saranno tutte e tre nella prossima manovra finanziaria. Siamo stati eletti per cambiare le cose. Non ci sentiamo vincolati dalle norme sul deficit pubblico decretate da Bruxelles e che tanti governi europei hanno bellamente ignorato, a cominciare da Francia, Germania e Spagna": lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lunga intervista che verrà pubblicata il 18 ottobre prossimo sulla rivista Politique Internationale.