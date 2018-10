Raid in bar: Pd, grave mancata costituzione Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "La mancata costituzione di parte civile da parte del Campidoglio targato 5Stelle nel processo sul raid al Roxy Bar è un fatto gravissimo. La tardiva costituzione è solo una delle tante testimonianze dell'incompetenza di una Giunta e di un sindaco in grado solo di parlare: tanti inutili bla bla bla che non si trasformano mai in fatti concreti e che addirittura, come in questo caso, impediscono, per la solita sciatteria, al Comune di Roma di essere ammesso come parte civile nel corso del processo penale a carico di alcuni esponenti del clan Di Silvio. Basta bla bla bla, la Raggi cominci a lavorare e a governare. Anche se ora come ora, a Roma e non solo, tutti si chiedono se ne sia davvero capace". Lo scrive in una nota il Vice Segretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.