Morta su A5: chiusa inchiesta, indagati due dirigenti Sav

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - La procura di Aosta ha chiuso l'inchiesta per concorso in omicidio colposo sull'incidente stradale costato la vita, la notte di Capodanno, a Federica Banfi, diciannovenne di Canegrate (Milano) che si trovava in vacanza in Valle con l'oratorio. Sono indagati due dirigenti della Società autostrade valdostane (Sav), che gestisce l'A5 tra Aosta e Quincinetto (Torino): Fernando Fabrizio e Federico Caniggia. Li assiste l'avvocato Giovanni Lageard, del foro di Torino, che ha ricevuto l'avviso di conclusione indagini nei giorni scorsi. In base alla perizia disposta dal pm Carlo Introvigne, la strada a Chatillon (Aosta), luogo dell'incidente, era a tratti ghiacciata: la ragazza era a bordo di un minivan che, dopo essersi intraversato, era stato colpito sulla fiancata da un pullman che sopraggiungeva. Il documento pone l'accento su questioni come l'organizzazione del servizio spargisale e la modalità di segnalazione attraverso cartelli (due quelli presenti e non facilmente visibili) del pericolo di ghiaccio.(ANSA).