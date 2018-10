(ANSA) - LUSSEMBURGO, 16 OTT - La premier britannica Theresa May ha confermato la sua partecipazione alla cena sulla Brexit, mercoledì sera. La premier avrà uno spazio per esporre il proprio punto di vista, e poi i lavori proseguiranno a 27. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Intanto i contatti ad alto livello politico tra Londra, Bruxelles e le cancellerie europee proseguono. Tra questi, una telefonata tra May e Macron, spiegano ancora le fonti. (ANSA).