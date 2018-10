E' morto Mario Bandiera, fondò la griffe Les Copains. Aveva 87 anni

Lutto nel mondo della moda: è morto l’imprenditore bolognese Mario Bandiera, 87 anni, patron della griffe Les Copains e storico socio del Bologna calcio. Il pioniere del made in Italy, riporta la stampa locale, si è spento la scorsa notte in una clinica privata di Bologna dopo una lunga malattia che l’aveva costretto a diversi ricoveri.

Aveva fondato Les Copains nel 1958, ispirandosi per il nome a un programma radiofonico che era Salut les Copains. Il marchio del mito della maglieria italiana oggi è controllato dalla società Bvm. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1986, Bandiera non aveva mai trascurato l’azienda che, nel 2017, ha chiuso con un fatturato di 44 milioni. La sua prima intuizione di successo furono le maglie attillate.

Les Copains oggi è presente in Italia con tre negozi monomarca e quattro outlet, negli Usa con 11 shop in shop nei department stores di Saks Fifth Avenue e in Giappone con un negozio, oltre ad altri 5 negozi tra Svizzera, Russia, Kazakistan, Canada e Taiwan.