Crollo ponte: Bucci, molti progetti, decide commissione

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - "Ho ricevuto il progetto di Autostrade ieri sera ma non l'ho ancora visto. E anche se lo avessi visto non potrei fare commenti: sono arrivati molti progetti". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, a margine degli Stati generali dell'economia, evento organizzato dal Comune di Genova nel quartiere Certosa. "Non posso esprimermi perché c'è una commissione tecnica preposta a farlo - spiega il primo cittadino -, poi teoricamente, come commissario potrei anche stravolgere il loro parere e decidere io, ma intendo avvalermi della loro competenza". Bucci, comunque, ribadisce che "il decreto Genova esclude Autostrade dalla ricostruzione". Ancora, sulla valutazione dei progetti, il sindaco e commissario ricorda "noi manderemo delle lettere d'invito, quindi ci sono progetti che stanno arrivando senza invito e altri che arriveranno su invito, le valutazioni le faremo alla fine".(ANSA).