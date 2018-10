(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, arrivato stamani a Riad per discutere del caso del giornalista saudita Jamal Khashoggi, incontrerà oltre al re Salman anche il principe ereditario Mohammed Bin Salman. Lo riferisce la portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, in un tweet. Secondo le tv turche, al termine della visita in Arabia Saudita Pompeo si recherà in Turchia.