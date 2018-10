(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il primo giudizio è negativo. Non c'è nulla che possa aiutare gli italiani a vivere in condizioni economiche migliori. Il reddito di cittadinanza è un grande bluff. E credo che sia immorale pagare 780 euro chi sta seduto sul divano e 1200 euro un vigile del fuoco o un poliziotto che rischiano la vita. Non è il reddito di cittadinanza ma il lavoro che dà dignità". Lo afferma Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo e vice presidente di Fi a circo massimo su radio capital.