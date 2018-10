(ANSA) - LUSSEMBURGO, 16 OTT - "La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più". Così la ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, replica al ministro Matteo Salvini che ha rifiutato di accettare le scuse di Parigi sullo sconfinamento del furgone della gendarmeria francese in territorio italiano con a bordo due migranti.