Incendi: forte odore di fumo in varie zone di Milano

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Qualcuno si è coperto naso e bocca con la mascherina per difendersi dal forte odore di fumo che esala dall'incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini a Quarto Oggiaro e tuttora in corso. La puzza non si è sentita solo in Bovisa e a Quarto Oggiaro, ma anche in quartieri non limitrofi come le zone San Siro, via Solari e via Washington. Arpa Lombardia spiega che l'odore è portato dal debole vento che, sin dalla notte, sta spirando da Nord a Sud. Per l'agenzia regionale - che ricorda che dalle misure speditive effettuate la sera del 14 ottobre non sono state rilevate criticità rispetto agli inquinanti più pericolosi nell'immediato (monossido di carbonio, ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi, chetoni) - si tratta di "molestie olfattive". "Non ci sono rischi per la salute" ha rassicurato il sindaco Giuseppe Sala, aggiungendo: "Non ho mai provato a dire che il problema della mafia e delle ecomafie non esiste qui, anzi, esiste qui come altrove. Se ne parla anche poco".