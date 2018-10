(ANSA) - ROMA, 16 OTT - I ministri Bussetti e Grillo hanno chiesto, in sede di Consiglio dei ministri, di "aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina. E' un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza che il governo intende onorare". Ieri sera, al termine del Consiglio dei Ministri, nel comunicato stampa diffuso era stato scritto: "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". "Sarò franco con voi. Non mi risulta". Così il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti aveva risposto poco dopo a Venezia ai giornalisti che gli chiedevano dell'abolizione del numero chiuso per la facoltà di Medicina.