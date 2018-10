(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - La dinamica della finanza pubblica italiana "mi dà molte preoccupazioni" ma "non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l'Italia come facciamo con tutti gli altri Paesi". Lo ha detto oggi il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker incontrando la stampa audiovisiva italiana annunciando che oggi pomeriggio avrà un colloquio telefonico con il premier Giuseppe Conte. Juncker ha anche chiesto di "non mettere l'Italia sotto accusa al vertice" e sottolineato che "l'Europa non sopravviverebbe a un'uscita dell'Italia".