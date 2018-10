(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il condono fiscale inserito nella manovra dal Governo "è una vergogna". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa con i capogruppo del Pd Andrea Marcucci e Graziano Delrio. "Noi abbiamo recuperato 20 miliardi nella lotta all'evasione - ha proseguito - e il Governo in una notte brucia tutti gli sforzi fatti". "Di Maio e Salvini sono due facce della stessa medaglia - ha aggiunto - sono entrati a Palazzo Chigi al grido 'onestà, onestà' ed escono con un codicillo con un condono per gli evasori".