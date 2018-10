Giornalista saudita: console richiamato in patria

(ANSA) - ISTANBUL, 16 OTT - Il console saudita a Istanbul è stato richiamato in patria, a due settimane dalla scomparsa di Jamal Khashoggi dopo l'ingresso nel consolato Il console saudita Mohammed Uteybi ha lasciato la Turchia con un volo partito circa mezz'ora fa, secondo quanto riferisce la Cnn turca. Nelle scorse ore, Ankara non aveva escluso di chiedere a Riad l'autorizzazione a interrogare i suoi diplomatici in Turchia, precisando però che non era prevista alcuna limitazione ai loro movimenti.