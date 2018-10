Vitalizi: Di Maio, promessa mantenuta anche al Senato

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esistera' piu' per nessuno. Evviva!". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio commenta su Instagram il via libera del Consiglio Di Presidenza Di Palazzo Madama sul taglio dei Vitalizi per gli ex senatori.