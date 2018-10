(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - Gli Usa in un raid aereo in Somalia hanno ucciso circa 60 combattenti di al-Shabab. Lo rende noto il Pentagono. Tra le vittime non ci sarebbe alcun civile. Si tratta dell'operazione più sanguinosa dell'ultimo anno nel Paese africano. Nel novembre 2017 in un raid Usa furono uccisi oltre 100 militanti di al-Shabaab.