(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - I democratici fanno il pieno di fondi per le elezioni di Midterm, surclassando i repubblicani in 32 delle 45 sfide piu' incerte per la Camera, con 154 milioni di dollari contro i 108 del Grand Old Party. Lo scrive il New York Times citando documenti della commissione elettorale federale. Anche nelle 13 sfide dove i repubblicani hanno rastrellato piu' denaro, il margine e' piu ristretto: 41 contro 31 milioni di dollari. Gran parte dei fondi incassati dalla campagna dei dem proviene da piccole donazioni online.