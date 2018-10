(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - "C'è bisogno di ricostruire un ponte a Genova in tempi stretti. Bisogna fare rapidamente, ma sciogliere i lacci e lacciuoli procedurali non significa sacrificare la legalità, tutt'altro". Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che in una nota annuncia l'intenzione di "far approvare un odg al decreto emergenze che impegna il governo a essere il primo controllore del commissario di governo, affinché siano garantiti in pieno gli effetti della normativa antimafia". "Daremo massima trasparenza ai cittadini contro criminalità e corruzione - assicura ancora Toninelli -. Genova è una città che sa essere operosa, in modo concreto, senza cedere nulla al malaffare". (ANSA).