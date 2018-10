Colpito da pugno cade e batte testa, grave giovane a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 16 OTT - Sarebbe stato colpito da un pugno in faccia al termine di una lite e, cadendo, avrebbe battuto la testa su un marciapiede: è questa, secondo una ricostruzione, la dinamica dell'aggressione in cui è rimasto coinvolto un giovane di 23 anni, originario di Roma, la notte della vigilia della Barcolana, lungo le Rive, in centro a Trieste. Il giovane, cameriere in un ristorante della città, si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cattinara. L'aggressione, avvenuta durante un litigio, si sarebbe verificata sabato notte dopo le 2, in una città in festa per la regata Barcolana. Il ragazzo sarebbe stato da solo. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari e la squadra Volanti della Questura di Trieste. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, coordinate dall'autorità giudiziaria, che in queste ore si stanno focalizzando sul racconto di alcuni testimoni. Gli investigatori starebbero anche visionando i filmati di alcune telecamere della zona. (ANSA).