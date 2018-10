India: tempio aperto alle donne, tensione con integralisti

(ANSA) - NEW DELHI, 16 OTT - Tensione alle stelle nello stato indiano del Kerala, nel distretto di Pathanamthitta, dove sorge il tempio di Sabarimala, con l'altare dedicato al dio indù Ayyappa, che da domani, sino al 22 ottobre, sarà aperto e visitabile dai devoti. La cerimonia di quest'anno è diventata un evento storico da quando, lo scorso 28 settembre, la Corte Suprema indiana ha autorizzato le fedeli di tutte le età ad entrare nel sacro recinto, cancellando un divieto che proibiva l'acceso alle donne fertili, dai 10 ai 50 anni. Da giorni l'area del tempio è sotto assedio. Mentre migliaia di indiane, accampate nei dintorni, attendono l'apertura dei cancelli, attivisti del BJP hanno dato vita ad una marcia per bloccarne l'accesso, in sette hanno minacciato di essere pronti al suicidio per evitare il sacrilegio. Sui media indiani non si parla d'altro, mentre furoreggiano gli scontri tra i sostenitori del pari diritto di culto per donne e uomini, e i paladini del rispetto delle credenze induiste.