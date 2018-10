Australia: morto Ian Kiernan, fondatore 'Puliamo il mondo'

(ANSA) - SIDNEY, 17 OTT - E' morto a Sidney, in Australia, Ian Kiernan, ambientalista e velista, fondatore dell'evento 'Puliamo il mondo'. Aveva 78 anni. Nel 1986-87, Kiernan ha rappresentato l'Australia nella gara in solitaria BOC Challenge. Durante quella lunga navigazione, Kiernan rimase impressionato dalla quantità di inquinamento trovato negli oceani del mondo, soprattutto contenitori e sacchi di plastica. Al suo rientro in Australia, Kiernan decise di organizzare un evento per promuovere la pulizia del porto di Sidney. La prima edizione si tenne nel 1989 e da quel 'Clean Up Sydney Harbour' che raccolse l'adesione di 40.000 volontari, l'evento si è diffuso in circa 120 paesi, diventando il 'Clean Up Day', divenuto un appuntamento annuale. Kiernan è stato nominato 'Australiano dell'anno' nel 1994 e nel 1998 ha ricevuto il premio del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite per aver mobilitato 'decine di milioni di persone in tutto il mondo'.(ANSA).