Maltempo Sardegna: pioggia battente nella notte e nebbia

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Una nottata di pioggia battente e una mattinata con qualche banco di nebbia, ma fortunatamente senza grossi problemi. Anche se i residenti dei comuni del Sud Sardegna colpiti la scorsa settimana dal nubifragio hanno passato la notte con qualche apprensione. "La pioggia non mi fa dormire...", ha scritto su Fb il sindaco si Sarroch, Salvatore Mattana. La nottata appena trascorsa, in cui era già in vigore l'allerta meteo arancione lanciato dalla Protezione civile per rischio idrogeologico con temporali di forte intensità, è passata ed oggi sul Cagliaritano splende il sole. Qualche allagamento si è registrato nella zona di Quartu, vicino alla piazza della chiesa di Sant'Elena, che durante la notte si è trasformata in una gigantesca pozzanghera tanto che le auto transitavano a passo d'uomo. Pioggia anche sul Capoluogo e su altri centri dell'hinterland ma non si registrano problemi. Questa mattina lungo la 131 gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con i banchi di nebbia, ma nessun disagio per la visibilità e neppure per il vicino aeroporto di Elmas. nel frattempo il ciclone mediterraneo si sta spostando sul versante centro orientale dell'isola, dove si registrano alcune forti precipitazioni.(ANSA).