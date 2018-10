Alto Adige: Fischler, successo Lega rischio per Euregio

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - In caso di un successo delle Lega alle elezioni provinciali di domenica in Trentino Alto Adige, l'ex commissario Ue Franz Fischler teme effetti negativi per l'Euregio di Trento-Bolzano-Innsbruck. L'esponente del partito popolare austriaco sul quotidiano Tiroler Tageszeitung afferma che "le tendenze sovraniste e eurocritiche delle Lega potrebbero frenare la collaborazione transfrontaliera". "Quando cala l'impegno e l'interesse, rallenta ovviamente anche lo sviluppo dell'Euregio", aggiunge Fischler. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher (Svp) ribadisce invece sul giornale tirolese che "Europa, autonomia e pacifica convivenza sono le condizioni imprescindibili per un'entrata in giunta". "Nessuno potrà fare a meno dell'Euregio", afferma. Per quanto riguarda la questione del doppio passaporto per i sudtirolesi, Kompatscher sottolinea che "la linea di rottura non passa a Salorno (il confine con il Trentino, ndr.), ma all'interno dello stesso Alto Adige e questo va evitato".