Maltempo Sardegna: Anci, strada Tempio-Olbia ancora chiusa

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - "Sono contento che in 5 giorni le strutture pubbliche abbiano aperto al traffico la strada 195. Non posso esimermi dal segnalare, invece, che la strada Tempio-Olbia nel tratto Monte Pinu, danneggiata dall'alluvione del 2013 nel cui tratto morirono 3 persone, sono cinque anni che è chiusa al traffico". Lo denuncia il presidente dell?Anci Sardegna, Emiliano Deiana, in un post su Facebook, nel quale ricorda i tempi lunghi per la ricostruzione della strada nel Nord dell'Isola. "So che i lavori sono appaltati e l'impresa sta lavorando, ma sono 5 anni che i cittadini della Gallura hanno la loro strada "principale" interrotta - aggiunge Deiana - Così abbiamo un po' di completezza di informazione e di contestuale invito alla prudenza nelle manifestazioni di giubilo". Nel frattempo il cantiere sulla strada provinciale 38 Olbia-Tempio, nel tratto di Monte Pinu, dove morirono tre persone sulle 19 vittime in totale provocate in Sardegna dal ciclone Cleopatra, è aperto. Sulla strada si sono incrociate due inchieste giudiziarie - una sulle morti, altra proprio sui ritardi nella ricostruzione - e decine di proteste popolari.(ANSA).