(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "È la manovra degli inganni: la FlatTax sarà la flop tax perché riguarderà poche persone e la pressione fiscale rimarrà invariata, le imprese non avranno nessun beneficio e anzi meno strumenti per crescere. Ci saranno più tasse per i cittadini perché banche e assicurazioni scaricheranno i costi delle nuove tasse su di loro. Rimane la manovra dei sussidi che non crea lavoro ma stimola il lavoro nero e dell'attacco ai risparmi degli italiani". Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.