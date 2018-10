(ANSA) - MOSCA, 17 OTT - L'autore dell'attacco al college era uno studente che poi si è ucciso. "Era al quarto anno dell'istituto professionale di Kerch. Il suo corpo è stato trovato in biblioteca al secondo piano", ha riferito il leader della Crimea Sergei Aksyonov in tv, senza dare il nome, ma aggiungendo che ha agito da solo. Il caso non è più considerato dagli inquirenti un attacco terroristico ma sarà indagato come "omicidio". Lo riferiscono fonti investigative riportate da Russia Today.