Affido: Pillon, aperti a confronto. Valenti, ddl va ritirato

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Nessuno vuole abrogare l'attuale normativa in materia di separazione e divorzio. Siamo aperti al confronto e a miglioramenti". Lo dice il senatore della Lega Simone Pillon nel corso di un confronto in Senato sul ddl che porta il suo nome e che riguarda l'affido condiviso dei figli, con esponenti del Pd tra i quali Valeria Valente, Valeria Fedeli e Anna Rossomando. "E' chiaro - aggiunge Pillon - che chi compie violenza in famiglia non può rimanere con i figli". L'obiettivo, spiega il parlamentare è che "i nostri figli cambino il meno possibile rispetto a prima della separazione". La senatrice Valente non usa mezzi termini nella replica: "Per noi questo testo va ritirato senza se e senza ma. Si tratta di una chiara retromarcia".