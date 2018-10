Affido: Pillon, non ritiro il ddl,ci lavoriamo anche con M5s

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Il testo non si ritira. M5S dice la stessa cosa che diciamo noi: c'é un testo su cui lavorare. Siamo aperti al contributo di tutti". Così il senatore della Lega Simone Pillon al termine di un confronto in Senato sul disegno di legge sull'affido condiviso dei figli di genitori separati che porta il suo nome. Alla discussione, oltre a esponenti del Pd, ha partecipato il senatore di Forza Italia Lucio Malan. Pillon, in qualità di relatore del provvedimento, ha assicurato che non chiederà lo stralcio di alcuna delle 118 audizioni richieste alla Commissione Giustizia del Senato. "Vogliamo sentire tutti", ha commentato.